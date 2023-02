PS de Torres Novas promove roteiro pelas freguesias

O Partido Socialista (PS) de Torres Novas iniciou no passado sábado, 28 de Janeiro, um roteiro que vai percorrer todas as freguesias do concelho. Conforme anunciado pelo presidente do PS de Torres Novas, Francisco Dinis, na sua apresentação de candidatura, o roteiro tem como objectivo auscultar as lideranças de cada junta de freguesia, assim como promover uma maior proximidade com as colectividades e população.

A freguesia de Riachos recebeu a primeira visita da comitiva socialista, com um programa bastante preenchido. Na primeira passagem por Riachos, realizou-se uma reunião na sede da junta de freguesia com o seu presidente, António Pereira Jorge, e seguiram-se as visitas à Casa do Povo de Riachos, ao Rancho Folclórico “os Camponeses de Riachos”, à Sociedade Velha Filarmónica Riachense, ao Museu Agrícola de Riachos e ao Clube Atlético Riachense.

Os encontros tiveram por objectivo fazer um ponto de situação sobre as necessidades e problemáticas identificadas, dando espaço à discussão de ideias e contributos. O PS fez-se representar, para além do seu presidente, por vários militantes entre os quais se destacam o presidente da câmara municipal, Pedro Ferreira, o presidente da assembleia municipal, José Trincão Marques e ainda de vereadores, membros das mulheres socialistas e juventude socialista de Torres Novas. “Assumiu-se que o desenvolvimento local e a resolução das necessidades dos habitantes e das suas instituições constituem uma relevância acrescida, com vista à melhoria constante, não só das suas actividades, como também da qualidade de vida de todos”, afirma o partido em comunicado.