Politécnico de Tomar com projecto para combater o abandono escolar

Projecto do Politécnico de Tomar para combater o abandono escolar no instituto, no valor de 200 mil euros, foi aprovado

O projecto do Politécnico de Tomar para combater o abandono escolar no instituto, no valor de 200 mil euros, foi aprovado, permitindo desenvolver um conjunto de actividades “pensadas por uma equipa de 14 funcionários (docentes e não docentes)”. Em comunicado, o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) afirma que, no âmbito do projecto, foi concebido um programa de mentoria, para “uma integração saudável dos estudantes no contexto do Ensino Superior”, ao promover “competências pessoais, sociais e de relacionamento interpessoal”, a par das académicas, “atenuando as dificuldades de transição do ensino secundário e/ou profissional para o ensino superior”.



Foi também criado um programa tutorial, “no qual os estudantes a partir do segundo ano (tutores) proporcionam um acompanhamento individual e personalizado aos colegas-estudantes que frequentam a instituição pela primeira vez (tutorandos)”, além de outras iniciativas, como a organização de encontros entre estudantes e atividades de “inovação pedagógica”, lê-se na mesma nota.