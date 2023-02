População de Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de Abrantes, vai ficar apenas com um multibanco disponível, que também corre o risco de fechar ainda este ano.

Preocupação com encerramento de multibanco no Rossio ao Sul do Tejo

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do concelho de Abrantes insurgiu-se, através de um comunicado, contra o fecho do multibanco da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Rossio ao Sul do Tejo, deixando os habitantes apenas com um multibanco disponível. Recorde-se que o balcão da CGD encerrou em 2016, depois de ter estado ao serviço da população durante cerca de 30 anos. Com o encerramento do multibanco, depois do edifício ter sido posto à venda, fica apenas disponível um multibanco, que também corre o risco de fechar ainda este ano.

O assunto foi levado à última reunião de câmara pelo vereador Vasco Damas, considerando este problema "um sinal preocupante de declínio no território".

Texto desenvolvido numa próxima edição impressa de O MIRANTE.