Prova de duatlo em Abrantes homenageou João Campos

Pedrógão Triatlo, de Torres Novas, vence na primeira etapa do campeonato nacional jovem, que decorreu no sábado.

A cidade de Abrantes recebeu no último fim-de-semana as provas de Duatlo Jovem (sábado) e a 13.ª edição do Duatlo João Campos (domingo), junto ao Parque Urbano de São Lourenço. A primeira etapa do campeonato nacional jovem de clubes disputou-se no formato de duatlo de todo o terreno (BTT) com distâncias adaptadas aos escalões jovens, participando mais de 400 atletas. Por equipas venceu o Pedrógão Triatlo, do concelho de Torres Novas, seguido pelo Sport Lisboa e Benfica, enquanto o Alhandra Sporting clube fechou pódio.



No domingo, o Duatlo João Campos, primeira etapa do Nacional de Clubes Cross e Prova Aberta, teve também o formato de todo-o-terreno na distância Sprint. Por equipas venceram em femininos a Sociedade Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da Amador (SFRAA), enquanto os Amigos do Ciclismo de Grândola (AMICICLO) triunfaram na prova masculina. Individualmente registaram-se a s vitórias de Paulie Vie (SFRAA) e António Barata (SL Benfica).



A prova homenageia João Campos, natural de Alferrarede e falecido em 2006, vítima de um atropelamento enquanto treinava. Representou o Benfica e foi eleito pela federação o melhor duatleta português em 1999 e em 2000. Morreu ao ser abalroado por um automóvel que entrou em despiste, quando seguia de bicicleta na Estrada Nacional 365, perto da Golegã.