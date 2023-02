Queimada abandonada origina incêndio em Foros de Salvaterra

partilhe no Facebook

Na passada segunda-feira, 30 de Janeiro, os Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos receberam um alerta às 18h36 do próprio comandante, Paulo Dionísio, para um incêndio em Foros de Salvaterra. Paulo Dionísio estava a passar pela zona de Várzea Fresca, fora do horário de trabalho, quando detectou que num terreno privado, cujo portão estava aberto, deflagrava um incêndio.

Ao que O MIRANTE conseguiu apurar junto do comandante da corporação, o incêndio decorreu de uma queimada florestal que foi abandonada. No combate ao fogo estiveram cinco operacionais acompanhados por uma viatura. Uma vez que não se encontrava ninguém na propriedade à hora da operação, a Guarda Nacional Republicana de Salvaterra de Magos está a investigar o caso e a tentar identificar os proprietários do terreno.