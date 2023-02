Amigos da Chapa Amarela vão ter nova sede em Abrantes

A Câmara Municipal de Abrantes vai ceder um espaço aos Amigos da Chapa Amarela de Abrantes para que a associação instale a sua sede no Centro Coordenador de Transportes. O protocolo de cedência de instalações, segundo o município, responsabiliza os Amigos da Chapa Amarela de “todos os encargos decorrentes da utilização das referidas instalações designadamente quanto a obras de manutenção e conservação interna: redes de água, electricidade e equipamento utilizado e servido por estas redes, bem como os consumos de água, energia eléctrica, segurança, comunicações e limpeza”.

Na última reunião de câmara, onde foi aprovada por unanimidade a cedência do espaço, Manuel Valamatos explicou que um espaço do Centro Coordenador de Transportes ficou livre com a saída de uma outra associação. “Este vai continuar a ser um espaço de acolhimento das nossas associações”, destacou o presidente da câmara.

Os Amigos da Chapa Amarela de Abrantes são uma associação que existe há cerca de oito anos e tem vindo a organizar diversas actividades ligadas às motorizadas e às motos clássicas.