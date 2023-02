Fevereiro é mês de greves dos enfermeiros da região

Estão marcadas graves para 9 de Fevereiro no Hospital de Vila Franca de Xira, e 16 e 23 de Fevereiro no Centro Hospitalar do Médio Tejo.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vai estar durante o mês de Fevereiro em “luta contra a discriminação e pela resolução das injustiças. Os enfermeiros continuam a exigir pagamento dos retroactivos a 2018 e a resolução de todas as situações que provocam injustiças, nomeadamente a contagem de pontos a todos os enfermeiros promovidos às categorias de especialista e chefe entre 2004 e 2011, contabilização de pontos a todos os vínculos precários e contabilização de pontos por ano civil. “A contabilização de pontos determina a aquisição do direito a progredir com 10 pontos. A aquisição desse direito implica a progressão na carreira e consequente valorização salarial. Estamos fartos que poupem dinheiro à nossa custa”, afirma o sindicato em comunicado.

Nos hospitais da região ribatejana, estão marcadas graves para 9 de Fevereiro no Hospital de Vila Franca de Xira, 16 de Fevereiro no Centro Hospitalar do Médio Tejo (das 10 às 13 horas) e 23 de Fevereiro, novamente no CHMT, aos turnos da manhã e tarde