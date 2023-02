Hospital de Vila Franca de Xira acusado de violência obstétrica

Grávida pela primeira vez aos 20 anos, Beatriz Cerca diz ter sido vítima de violência obstétrica no Hospital de Vila Franca de Xira e o conselho de administração do hospital já mandou abrir um inquériro. A jovem que reside com os pais em Vale da Pedra, concelho do Cartaxo, dirigiu-se às urgências no dia 15 de Janeiro, por indicação da linha Saúde24. Com a tensão alta e grávida de 37 semanas, foi levada pela mãe para o hospital, onde deu entrada nas urgências. Foi reencaminhada para o piso 3, onde fez a triagem com a enfermeira, e aguardou para fazer análises.

*Saiba toda a história na edição semanal em papel desta quinta-feira, 2 de Fevereiro