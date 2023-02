Instável leva espectáculo de dança ao Teatro Virgínia

partilhe no Facebook

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, recebe na sexta-feira, a partir das 21h30, o espectáculo de dança “Em Dois!”, com conceito, direção e coreografia de Roberto Olivan, produzido pela companhia Instável. O espectáculo fala das influências históricas e culturais nas identidades individuais e papéis sociais, mostrando duas pessoas que se confrontam, “encenando tensões e ambiguidades das relações contemporâneas”, afirma uma sinopse da peça.



Fundada em 1999 por Ana Figueira, A Instável - Centro Coreográfico, com sede no Teatro Campo Alegre, no Porto, acolhe “múltiplos criadores e intérpretes da cidade”, sendo “uma incubadora de experimentação e criação, um centro de estímulo e desafio, um espaço de encontro, trabalho e aprendizagem, de colaboração e convívio”, refere uma nota da Câmara de Torres Novas.