Mercado de Tomar comemora sete anos da reabertura

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Mercado Municipal de Tomar celebrou no sábado, 28 de Janeiro, sete anos desde que reabriu as portas ao público, com direito a bolo de aniversário para clientes e vendedores. Inaugurado em 1951, o espaço foi alvo de um encerramento forçado em 2010 pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), por falta de condições de higiene e técnico-funcionais nas áreas de talho e peixaria. O mercado foi reinaugurado em 2016.

Os parabéns pelos sete anos da sua reabertura foram cantados por vários autarcas de Tomar na manhã de sábado, que aproveitaram também a ocasião para homenagear Lucinda Alves, a vendedora mais antiga, que há mais de sete décadas comercializa os seus produtos no mercado municipal.

O município tem vindo a melhorar gradualmente as condições do espaço. Desde o ano passado que os vendedores ostentam os aventais identificativos oferecidos pela câmara e já este ano, pensando também nos clientes, a autarquia distribui à entrada sacos biológicos a quem visita o espaço. Foram também colocadas placas identificativas em cada banca. "São pessoas da nossa comunidade e que merecem que os clientes os cumprimentem com o seu nome. Quisemos humanizar o mercado, que é feito de pessoas e para pessoas", disse a O MIRANTE Filipa Fernandes, vereadora da Câmara Municipal de Tomar.