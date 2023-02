Museu de Azambuja com actividades de arqueologia experimental

O Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque em Azambuja vai realizar quatro sessões de actividades de arqueologia experimental. “Na pré-história era assim” é uma expedição até à pré-história, com o objectivo de conhecer o dia a dia das populações que viveram no povoado fortificado de Vila Nova de São Pedro. As sessões serão orientadas por Pedro Cura, da Prehistoric Skills e a participação nas mesmas carece de inscrição obrigatória.

A primeira sessão decorre a 19 de Fevereiro pelas 10h00 e é intitulada “Talhe de pedra”. As sessões seguintes, “Cerâmica”, “Tecelagem” e “Queijo” decorrem, respectivamente, a 19 de Março, 16 de Abril e 21 de Maio.