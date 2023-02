A PSP de Vila Franca de Xira apreendeu várias máquinas de jogo ilegal em Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.

PSP apreende máquinas de jogo no concelho de Vila Franca de Xira

A PSP de Vila Franca de Xira apreendeu várias máquinas de jogo ilegal em Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Entre os materiais apreendidos estavam jogos de Bingo eletrónico, 39 copos de Poker com dados, jogos de roleta e embalagens de cartas com fichas de casino.

No seguimento da operação policial foram ainda identificados 15 funcionários. A PSP levantou ainda dois autos de contraordenação por falta de recipiente de recolha de pilhas usadas (pilhão), três avisos de apresentação de documentos, relativo à actividade exercida, e ainda três autos de noticia de venda de material de jogo de fortuna ou azar.