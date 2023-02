A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul, em parceria com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o ACES Estuário do Tejo, está a realizar um rastreio do cancro da mama em Benavente. A unidade móvel de rastreio vai estar junto ao Bombeiros Voluntários de Benavente até 13 de Fevereiro. O rastreio está disponível para as mulheres elegíveis, com idades entre os 50 e os 69 anos, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30. No local, as mulheres vão poder contar com uma equipa técnica especializada na área do cancro da mama e com equipamentos digitais novos para uma melhor qualidade de diagnóstico.