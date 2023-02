Rosário Abreu morreu carbonizada na própria lareira em Ferreira do Zêzere

A tragédia abateu-se no último fim-de-semana no Casal da Farroeira, pacata localidade da extremidade norte do distrito de Santarém, no concelho de Ferreira do Zêzere. Rosário Jesus Abreu, de 80 anos, morreu carbonizada, sozinha, junto à lareira de sua casa. O que restou do corpo só foi encontrado pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia Judiciária no sábado, 28 de Janeiro, à tarde. Os familiares chegaram a fazer buscas pela idosa pensando que pudesse estar desaparecida pela aldeia da União de Freguesias de Areias e Pias, mas nunca imaginaram que a única coisa que restava do seu corpo eram as cinzas.

Natural de Pelmá, concelho de Alvaiázere, Rosário Abreu vivia com o enteado, Serafim Carvalho. Na noite de sexta-feira, 27 de Janeiro, Serafim Carvalho diz que foi directo para o andar de cima, onde tem o seu quarto. Explica que lhe cheirou a queimado quando acendeu a luz do quarto, mas pensou que fosse o casquilho da instalação eléctrica. No sábado de manhã Vítor Ramos, que mora na mesma rua, deslocou-se à habitação da sua sogra para buscar uma forquilha. Foi quando se apercebeu que parte da cozinha estava queimada, com bastantes cinzas junto à lareira, nunca imaginando que os restos mortais de Rosário Abreu estavam à frente dos seus olhos.

O genro e alguns populares iniciaram então a busca e foi só quando a GNR e a Polícia Judiciária chegaram ao local que constataram que afinal a idosa tinha morrido carbonizada ficando reduzida a cinzas. “Só restaram três centímetros de osso”, afirmou a O MIRANTE, emocionado, Vítor Ramos. Os restos mortais de Rosário Abreu foram recolhidos pelos Bombeiros de Ferreira do Zêzere ao final da tarde de sábado tendo sido transportados para os serviços de Medicina Legal do Hospital de Tomar, do Centro Hospitalar do Médio Tejo.