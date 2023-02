Sessões de esclarecimento sobre gestão de paisagem em Mação

Decorrem no concelho de Mação as reuniões de divulgação sobre as Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP), projecto do Governo que tem a finalidade de promover a gestão e exploração comum dos espaços agrícolas e florestais em zonas de minifúndio e de elevado risco de incêndio. Penhascoso, São José das Matas e Ortiga foram as primeiras três áreas a receber as sessões de esclarecimento, seguindo-se Castelo (Associação Os Castelenses às 15h00) e Amêndoa (Associação Chão de Lopes às 18h00) este sábado, dia 4 de Fevereiro.

Com as AIGP, um novo instrumento de ordenamento rural financiando pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, pretende-se garantir uma maior resiliência ao fogo e melhorar os serviços dos ecossistemas, promovendo a revitalização destes territórios e a adaptação às alterações climáticas.