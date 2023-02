Tribunal arrasa esperanças da Agromais recuperar 1,7 milhões do TVT

A Agromais, uma das maiores cooperativas agrícolas do país, queria recuperar o valor das acções que tinha no Terminal Multimodal do Vale do Tejo (TVT), que serviram para pagar uma dívida à Caixa Geral de Depósitos, com base numa possibilidade jurídica de enriquecimento da entidade dona do terminal. Mas a direcção da cooperativa, situada em Riachos, só se lembrou de pedir em tribunal o reembolso das acções, no total de 1,7 milhões de euros, em 2021, passados quase 14 anos. O tribunal veio agora arrasar as esperanças da cooperativa, a braços com um desfalque milionário, ao verificar que o caso prescreveu há uma década.

