Uma terapeuta que se dedica à olaria em Tomar

Carina Graça começou a trabalhar muito cedo, ajudando o pai na construção civil até aos 13 anos. Afirma que o seu gosto pelo por trabalhar o barro começou aí. “No outro dia fiz um candeeiro e quando olhei para ele estava mesmo a rever o meu pai a betumar as paredes e a trabalhar com cimento", conta a O MIRANTE, recordando que gostava de acompanhar o pai nas empreitadas.

A conexão com o barro deu-se quando saiu de Lisboa, onde era terapeuta ocupacional, após a conclusão do curso da Escola Superior de Saúde do Alcoitão. Entretanto foi morar para a zona de Alvaiázere para trabalhar numa estufa. "Queria ligar-me à terra e à agricultura, também pelo facto de ter sido mãe. Quando cheguei à estufa reparei que tudo era plástico e as coisas acabavam por secar e quebrar. Aí pensei que seria interessante trabalhar com o barro e comecei à procura de oleiros", explica. Em 2021 teve conhecimento de um curso em Tomar onde conheceu o mestre Celestino Marques, que a cativou pela sua simplicidade. "Na primeira vez que entrei na olaria do Celestino Marques, na Charneca da Peralva, fiquei apaixonada pela sua simplicidade. Deu-me motivação e vontade de aprender", recorda.

