Alunos de Ourém inauguram exposição “Restart”

O colégio de São Miguel acolheu, na tarde de 1 de Fevereiro, a inauguração da exposição “Restart”, uma mostra protagonizada pelos alunos do 12º ano do curso com Plano Próprio de Design, Cerâmica e Escultura. A iniciativa é promovida pelo Teatro Municipal de Ourém, no âmbito do projecto educativo Mediação e Envolvimento da Comunidade, “Arte Contemporânea Trocada por miúdos”, levada a cabo com a finalidade de apoiar a criação artística e a capacitação da comunidade educativa. Os alunos foram desafiados a organizar em primeira mão, uma mostra de uma das maiores colecções de arte privadas do país, a Coleção Norlinda e José Lima.

Nas intervenções de abertura da sessão, Isabel Costa, vereadora no município, elogiou o trabalho apresentado pelos alunos, destacado a dedicação e empenho dos jovens que investiram tempo e esforço para apresentarem uma exposição de grande nível. Isabel Costa enalteceu ainda o papel do Teatro Municipal de Ourém na relação de aproximação à comunidade local, através de projectos desta tipologia. Mais tarde, os alunos realizaram visitas guiadas às obras selecionadas, apresentando e justificando as suas escolhas artísticas, instigando a discussão e a criatividade entre os convidados.