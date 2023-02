Apoio financeiro para recuperar dos incêndios em Ourém

Contrato-programa vai envolver um apoio financeiro para executar acções de estabilização na sequência dos incêndios que destruíram milhares de hectares em Ourém no Verão passado.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém deslocou-se até Murça para firmar um contrato-programa com o Fundo Ambiental e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., que assegura apoio financeiro para executar acções de estabilização na sequência dos incêndios rurais que assolaram o concelho no último Verão. O documento assinado por Luís Albuquerque, na presença do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, prevê a atribuição de um valor superior a 1,2 milhões de euros, que será destinado à implementação de medidas para recuperação de infraestruturas afectadas em troços de rede primária e secções da rede secundária de Faixas de Gestão de Combustível, além da recuperação e tratamento de rede viária.

