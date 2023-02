Autarcas de Ourém visitam Juventude Ouriense

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Ourém continua o périplo pelas associações desportivas e recreativas do concelho, iniciativa que pretende reforçar os laços institucionais e conhecer melhor a realidade de cada colectividade. Acompanhado pelo vereador responsável pelo Desporto e Juventude, Rui Vital, o presidente da autarquia, Luís Miguel Albuquerque, visitou a Juventude Ouriense para ouvir dos responsáveis associativos as suas principais necessidades e verifica “in loco” o contexto de trabalho da associação, condição essencial para melhorar a acção camarária no suporte ao tecido associativo.

A Juventude Ouriense iniciou a sua actividade em 1952 e possui uma ampla oferta desportiva que vai desde o futsal até à natação, passando pela patinagem artística, hóquei em patins, tiro com arco, escalada, geocaching, kung-do-te, basquetebol, e danças latinas. A colectividade conta actualmente com aproximadamente 250 praticantes distribuídos pelas várias modalidades.