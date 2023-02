Contratação através de instituição para resolver a falta de médicos em Azambuja

Está a ser estudada em Azambuja uma alternativa para solucionar a falta de médicos de Medicina Geral e Familiar nas unidades de saúde do concelho. Trata-se de um protocolo a estabelecer entre a Cerci Flor da Vida, instituição que presta apoio a pessoas com deficiência, e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) para a contratação de clínicos da especialidade que possam complementar a prestação de serviços médicos à população .



A novidade foi revelada na última reunião pública do executivo pelo presidente do município, Silvino Lúcio, que acrescentou que o “processo está agora a dar os primeiros passos” e tem como objectivo, numa primeira fase, contratualizar médicos para as instalações da Cerci e, numa segunda, que esses clínicos se possam dirigir às várias unidades de saúde do concelho e nelas prestar atendimento aos utentes sem médico de família atribuído.



*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.