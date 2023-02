Crianças com necessidades especiais ajudadas por cães terapeutas

“Qual é a carta amarela?”, começa por perguntar a terapeuta da SmileDog, Sofia Pereira, à pequena Kate, diagnosticada com síndrome de angelman, um distúrbio neurológico caracterizado pela ausência de fala, atraso intelectual, movimentos desconexos e convulsões. Entre as constantes gargalhadas - outro sintoma da doença - a menina de cinco anos toca na carta que é colocada pela terapeuta no colete com velcro que o labrador Spike leva vestido. A resposta certa é comemorada com entusiasmo.

Estamos na quarta sessão da terapia assistida com animais, que chegou este ano ao Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras para ajudar crianças do pré-escolar e primeiro ciclo com necessidades educativas especiais na recuperação emocional, social e cognitiva. Nestas sessões o cão terapeuta é o principal actor do tratamento e motivo de alegria da dezena de crianças em terapia individual. Cada sessão é diferente e adaptada às necessidades e capacidades de cada um, começa por explicar a terapeuta com pós-graduação em intervenções assistidas com animais. “Trabalhamos com crianças com mutismo selectivo, autismo, trissomia 21, angelman e com défice cognitivo”, e cada uma “tem o seu tempo”.

