Estudante do Entroncamento vítima de morte súbita

Um aluno do 11.º ano da Escola Secundária do Entroncamento faleceu esta sexta-feira vítima de morte súbita.

Leonardo Pereira da Conceição estava entre amigos e preparava-se para comer um cachorro quando se sentiu mal e caiu inanimado no chão, numa semana em que não há aulas naquele estabelecimento de ensino devido à interrupção lectiva de final do 1.º semestre.

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento emitiu uma nota no seu site e nas redes sociais manifestando publicamente "o mais profundo pesar pelo falecimento do aluno Leonardo Pereira Conceição", endereçando à família e aos amigos as mais sinceras e sentidas condolências.