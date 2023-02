Hospital de VFX recebe 30 novos enfermeiros e assistentes operacionais

O Hospital de Vila Franca de Xira anunciou na manhã de quinta-feira, 2 de Fevereiro, a contratação de 30 novos profissionais de saúde, entre enfermeiros e assistentes operacionais. A sessão de acolhimento a estes novos profissionais aconteceu a 1 de Fevereiro e contou com a presença da directora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém, Élia Dias, da sub-diretora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém, Alcinda Reis, da enfermeira directora do HVFX, Ana Paula Eusébio e de Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração daquela unidade de saúde.

Élia Dias, diretora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém, destacou a importância da parceria com o Hospital de Vila Franca de Xira por ser “destes encontros que se podem encontrar linhas de aproximação e onde podemos convergir nas grandes áreas de missão que temos enquanto instituição de ensino superior”. Trabalhar no terreno e com as populações é "fundamental para que cada um de nós possa continuar a crescer”, afirmou a directora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém.

Também Alcinda Reis, sub-directora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém sublinhou a satisfação de encontrar os alunos em contexto de trabalho, nomeadamente através da “afinidade à cultura desta instituição e para nós enquanto escola é uma satisfação redobrada pois vimos uma satisfação pessoal e profissional no desenvolvimento e crescimento do que é o processo de formação em contexto profissional”, afirmou.

Em comunicado a unidade de saúde explica que também Ana Paula Eusébio, enfermeira directora do hospital, deu as boas-vindas aos novos profissionais e desejou que agarrem a oportunidade profissional para desenvolverem as suas competências.