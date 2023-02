Já está a cumprir pena de prisão a funcionária que desviou 283 mil euros da Conservatória da Chamusca

Dois anos depois do julgamento e dois recursos depois, a arguida já está no Estabelecimento Prisional de para cumprir seis anos de prisão.

A antiga funcionária da Conservatória dos Registos da Chamusca condenada em 2020 a seis anos de prisão, por se ter apropriado de 283.961 euros do serviço, já está a cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Tires. A arguida, que já tinha recorrido da decisão do Tribunal de Santarém para a Relação, viu agora negada pelo Supremo Tribunal de Justiça uma alteração à pena. A ex-funcionária aproveitava-se da confiança dos colegas, de ser substituta da conservadora e do facto de fazer a contabilidade mensal.

