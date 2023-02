Município paga empréstimo aos Bombeiros de Azambuja para compra de veículo

O presidente da Câmara de Azambuja já tinha anunciado que a autarquia ia ajudar a corporação de Azambuja a comprar um veículo de desencarceramento mas não tinha explicado qual seria o método de financiamento. Na última reunião do executivo municipal Silvino Lúcio (PS) revelou que através de um protocolo a estabelecer com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja a câmara municipal se compromete a pagar as mensalidades de um empréstimo bancário no valor de 250 mil euros mais juros.

De acordo com o autarca socialista, que respondia aos vereadores da oposição à direita (PSD e Chega), o empréstimo bancário vai ser contraído pela associação humanitária comprometendo-se a autarquia a transferir para a mesma o montante da prestação mensal até a dívida ao banco ficar saldada. Caso semelhante, lembrou, aconteceu no passado para ajudar à compra de uma viatura para os Bombeiros de Alcoentre.

Silvino Lúcio adiantou ainda que os Bombeiros de Azambuja “já têm cerca de 200 mil euros arrecadados” para suportar o que falta para atingir os 420 mil euros, custo total do veículo de desencarceramento. Esse montante, explicou, foi angariado através de doações de médias e grandes empresas sediadas no concelho de Azambuja. Também a Junta de Freguesia de Azambuja, recorde-se, colaborou com uma doação de cinco mil euros.