Piscinas interiores do Cartaxo continuam encerradas ao público

A Câmara do Cartaxo está a trabalhar num projecto para candidatar as obras de intervenção nas piscinas interior do município a fundos comunitários. A informação foi dada pelo presidente da autarquia, João Heitor (PSD), na reunião camarária que decorreu na tarde desta quinta-feira, 2 de Fevereiro. As piscinas municipais interiores continuam encerradas ao público por tempo indeterminado uma vez que necessitam de obras avultadas. João Heitor esclareceu o restante executivo municipal explicando que será necessário intervir nos tanques, que estão degradados, assim como nos balneários que não cumprem com as normas legais.

Além disso, é preciso acrescentar cinco centímetros de comprimento e cinco centímetros de largura na parte baixa da piscina para esta poder receber provas de competição. Também será necessária uma intervenção ao nível da poupança energética. "A prioridade deste executivo é trabalhar no projecto para que se possa depois candidatar a fundos comunitários uma vez que não temos capacidade financeira para executar uma obra destas sozinhos. Não conseguimos resolver o problema das piscinas só com substituição de bombas e filtros. Tem que ser uma obra muito mais global. É preferível ter as piscinas fechadas durante mais tempo mas quando reabrir terá todas as condições para receber as pessoas e os atletas", sublinha João Heitor.