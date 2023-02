Quatro detidos por furto de lenha em Benavente

A GNR de Benavente deteve quatro homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 73 anos, por furto de 350 quilos de lenha no concelho de Benavente. Durante uma ação de patrulhamento, no dia 30 de Janeiro, os militares apanharam os suspeitos a carregar uma carrinha com a lenha roubada. No decorrer das diligências policiais a GNR apurou que o terreno estava vedado e que os suspeitos não tinham autorização do proprietário para recolherem a lenha. A GNR refere em comunicado que para além da lenha a carrinha onde os suspeitos se deslocavam foi apreendida. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.