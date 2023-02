Vale do Paraíso tem uma filarmónica que é uma referência

A banda da Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso” (ADR), de Vale do Paraíso, Azambuja, celebrou na tarde de domingo, 29 de Janeiro, 40 anos de dedicação à música e de trabalho em prol da comunidade. Para Francisco Pinto, maestro da banda há 24 anos, só há motivos para se orgulhar de todas as pessoas que passaram pela banda. “Temos tido todos os anos elementos que nos deixam e que seguem as suas carreiras na música e não só, o que nos deixa muito orgulhosos porque sabemos que estão sempre disponíveis a voltar e ao mesmo tempo temos também novos alunos a entrar na escola de música e a seguirem para a banda”, explica a O MIRANTE.

Para o maestro, as quatro décadas de banda mostram também a vontade e a dedicação em fazer melhor, sem medo de inovar e sempre com o apoio da comunidade que, na sua opinião, vê a banda como “a menina dos seus olhos”. Uma opinião partilhada por João Marques, que está na direcção da secção desde 2009 e se orgulha de ter crescido com a banda, onde entrou aos seis anos de idade. Actualmente com 45 elementos, João Marques admite que nada o deixa mais feliz do que fazer parte da família e que a responsabilidade para que as coisas corram bem só tem vindo a aumentar com o passar dos anos. “Comparando com outras bandas centenárias somos uma banda jovem, porque quase toda a gente viu nascer a banda e não queremos ser nós a fazê-la acabar”, conta.



