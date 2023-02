Autarcas de Mação preocupados com aumento da população de javalis

Vereador Vasco Marques fala em praga com um crescimento exponencial e diz que a habitantes das freguesias estão preocupados com aumento da população de javalis.

O assunto foi referido pelo vereador Vasco Marques na última reunião de Câmara Municipal de Mação. Têm decorrido várias montarias ao javali no concelho, acompanhadas de perto pelo responsável pelo pelouro do património municipal e da energia. Nas montarias que decorreram na primeira quinzena de Janeiro foram abatidos cerca de 30 javalis, informou Vasco Marques, mostrando-se preocupado, no entanto, com a quantidade de avistamentos de javalis registada. "Pelo que pude ir contabilizando, foram feito mais de 150 avistamentos em três freguesias do concelho", revelou o vereador, continuando; "são 150 javalis que já não vão ser caçados, até porque essas manchas já não irão ser percorridas novamente nesta época venatória, o que quer dizer que se poderão multiplicar várias vezes até ao início da próxima época", sublinhou.

Vasco Marques confidenciou que durante os últimos dias tem tido conhecimento de muitos outros avistamentos por todo o concelho. "Quero crer que esta questão da praga, e digo praga porque já nem é caça, nem esta é uma espécie cinegética, está com um crescimento exponencial que não sei onde irá parar", disse ainda Vasco Marques, assegurando que por enquanto ainda não tem conhecimento da existência de doenças associadas à espécie. "Aí é que seria uma grande calamidade", finalizou.