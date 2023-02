Azambuja distribui subsídio de 65 mil euros por instituições

A Câmara de Azambuja aprovou a distribuição de 65.325 euros em apoios regulares anuais a uma dezena de Instituições Particulares de Solidariedade Social e instituições com actividade sem fins lucrativos sediadas no concelho.

Ao Centro Social Paroquial de Azambuja, composto por oito valências e 517 utentes foi atribuída a verba de 13.255 euros, ao Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima, que tem sete valências e 428 utentes, o montante de 11.420 euros e à Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, que dá resposta a 404 utentes distribuídos por sete valências, 11.060 euros.

A Cerci Flor da Vida (sete valências e 106 utentes), o Centro Social Paroquial de Aveiras de Baixo (cinco valências e 82 utentes) e a Associação Nossa Senhora do Paraíso (três valências e 67 utentes) vão receber, respectivamente, 6.590, 5.500 e 4.500 euros. O Centro Social Paroquial de Alcoentre (duas valências e 68 utentes) e a Casa do Povo de Manique do Intendente (duas valências e 31 utentes) recebem 4.000 euros cada, a Casa do Pombal A Mãe, de Aveiras de Cima (uma valência e 20 utentes), 3.500 euros e o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Azambuja 1.500 euros.

Os apoios estão previstos no Regulamento de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social e Equiparadas do Concelho de Azambuja que define a atribuição a cada entidade de uma verba composta por 1.500 euros de valor base, mais 500 euros por cada valência em funcionamento e 15 euros por cada utente, sendo que neste último critério é garantido o valor mínimo de 1.500 euros.