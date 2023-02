Bombeiros de Tomar destacam capacidade de resposta no dia dos seus 101 anos

Os Bombeiros do Município de Tomar celebraram na manhã de sábado, 28 de Janeiro, 101 anos de serviço à população. Após a formatura do corpo de operacionais em frente ao quartel, as entidades presentes depositaram uma coroa de flores junto à estátua da rotunda da Av. Norton de Matos, em jeito de homenagem aos bombeiros já falecidos. “Acho que devemos prestar esta homenagem para não esquecer quem trabalhou para a comunidade “, disse a O MIRANTE Anabela Freitas, presidente do município, abordando a situação actual da corporação tomarense, que aumentou recentemente a sua capacidade operacional. “Tivemos de aumentar as camaratas, uma vez que entraram mais mulheres”, avançou.

Anabela Freitas recordou que a área da Protecção Civil está neste momento num processo de mudança. “Tínhamos um comando distrital e passámos a ter comandos regionais”, disse, prometendo comentários mais políticos para o discurso de 1 de Março, dia da cidade, onde irá enviar “alguns recados à tutela”, durante a cerimónia oficial do aniversário, com entrega de medalhas de assiduidade e de mérito. “A prestação do socorro e a forma como os bombeiros do distrito de Santarém estão organizados é uma referência para o país”, realçou ainda a presidente da câmara, desejando que o corpo dos bombeiros do município possa estar “entre os melhores a nível nacional”.

Humberto Morgado, comandante dos Bombeiros de Tomar, destacou o esforço da autarquia no apoio à corporação e mostrou-se confiante em relação ao futuro. “A nossa resposta e a capacitação dos nossos elementos tem aumentado nos últimos dois anos”, referiu, informando que este ano existem mais 10 vagas de sapadores para serem preenchidas. “Queremos chegar aos 100% da resposta, seja a nível de recursos humanos seja de equipamento”, assumiu o comandante.