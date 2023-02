Cancro poderá vir a ser a principal causa de morte em adultos com diabetes tipo 2

O cancro parece estar a ultrapassar a doença cardiovascular como principal causa de morte em adultos com diabetes tipo 2 (DT2), refere a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal num comunicado de imprensa a propósito do Dia Mundial de Luta contra o Cancro, que se assinala a 4 de Fevereiro.



Referindo resultados de um estudo realizado em Inglaterra, que aponta para que 20% das pessoas com cancro tenham também diabetes, a associação diz ser cada vez mais importante o diagnóstico precoce de cancro em pessoas com DT2.



“As doenças não transmissíveis, como é o caso do cancro e da diabetes, estão entre as dez ameaças à saúde global identificadas pela OMS. A situação agrava-se quando pensamos nas pessoas que têm as duas doenças em simultâneo.”, alerta José Manuel Boavida, presidente da APDP.



A taxa de mortalidade em pessoas com DT2 devido a doenças cardiovasculares tem vindo a decrescer, segundo apontam alguns estudos, o que parece ter criado uma transição para outras causas de morte, como é o caso do cancro.



A proporção de mortes por cancro nas pessoas com diabetes, entre as mortes por todas as causas, permanece alta (> 30%) em idades jovens, e tem aumentado constantemente em idades mais avançadas, aponta o estudo “Desigualdades nas tendências de mortalidade por cancro em pessoas com diabetes tipo 2: estudo populacional de 20 anos na Inglaterra”, que foi realizado entre 1998 e 2018, e se baseou em mais de 130.000 adultos com 35 anos ou mais e diabetes tipo 2.