Envelhecer com qualidade e boa disposição na Meia Via

Joana Alves explica a O MIRANTE a paixão que tem em cuidar das gerações mais velhas e a importância que uma vida activa tem para envelhecer com qualidade. Seniores da Meia Via, no concelho de Torres Novas, são exemplo de boa disposição e de que a idade é só um número.

Na manhã de uma segunda-feira o baile foi no Centro Social Divino Espírito Santo, na Meia Via, concelho de Torres Novas. Joana Alves é a ensaiadora de cerca de duas dezenas de idosos, com idades entre os 70 e os 81 anos, que afirmam sem hesitar que as aulas promovidas pela junta de freguesia local são uma lufada de ar fresco nas suas vidas e ajudam a olhar para os dias com positivismo e alegria.

Joana Alves, professora de 35 anos, explica que começou por acaso na área da actividade física para seniores. Terminou a licenciatura e começou a trabalhar num ginásio, mas o espaço fechou e ficou desempregada. Recebeu com agrado o convite para pertencer à equipa de animação do centro social de outra aldeia do concelho. Sem experiência nessa área, aceitou e acabou por descobrir uma vocação: “entrei como animadora e como tinha a formação base em desporto fiquei responsável pela actividade física. Comecei a dar hidroginástica, caminhadas, ginástica sénior. Descobri a minha vocação”, assegura, acrescentando que decidiu investir na sua formação ingressando num mestrado em Intervenção para um Envelhecimento Activo. O objectivo das aulas é manter as capacidades e retardar o envelhecimento, explica. Joana Alves preocupa-se individualmente com cada um dos alunos adaptando os exercícios físicos às suas limitações. “Ninguém é excluído. Somos uma família”, reforça.

Mente sã, corpo são

Mente sã, corpo são é o lema dos utentes do Centro Social Divino Espírito Santo. O MIRANTE falou com algumas utentes para quem envelhecer não é um problema. Ocupam ao máximo o seu dia e ainda lamentam não ter mais tempo para se dedicarem mais a elas próprias. Os netos, os animais de estimação, actividades culturais na aldeia, agricultura e até jogos lúdicos são alguns dos seus passatempos. Por se sentirem “felizes e em movimento constante” não compreendem o porquê dos jovens ocuparem os seus tempos livres com telemóveis e computadores. “A idade é só um número” sublinharam no final da conversa com o repórter ao mesmo tempo que se preparavam para dar mais um “pé de dança”.