Esfaqueado no pescoço à porta da discoteca em Tomar

Uma semana depois de um militar da Guarda Nacional Republicana ter sido barbaramente agredido com um copo partido, a violência regressou às imediações da discoteca Rio Bar, em Tomar. Um homem foi esfaqueado no pescoço cerca das 6h50 da manhã deste sábado.

No local estiveram os Bombeiros do Município de Tomar e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, tendo o ferido sido transportado para o Hospital de Abrantes. A Polícia de Segurança Pública também esteve presente e tomou conta da ocorrência.