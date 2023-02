Hospital de Santarém aumenta actividade existencial em 2022

Balanço do ano de 2022 no Hospital Distrital de Santarém revela que houve um aumento na maioria das linhas de actividade, como cirurgias, consultas, admissões na urgência, número de partos e doentes saídos.

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) registou, em 2022, um aumento da sua actividade assistencial comparativamente com o ano de 2021. Os dados revelam que houve um incremento na maioria das linhas de actividade, entre as quais número de cirurgias, consultas, admissões na urgência, número de partos e doentes saídos.

As cirurgias programadas tiveram um aumento de 11,5% face ao ano anterior, tendo sido intervencionados 6.512 doentes. Em relação às consultas médicas, em 2022 houve um crescimento de 2,7% relativamente a 2021, com 139.368 consultas realizadas. O número de primeiras consultas apresentou um aumento de 4,2%. No que respeita à afluência às urgências, em 2022 registou-se um aumento de 25,5 % da procura, com mais 25.332 episódios de urgência. Verificou-se também um crescimento de 9,1% no número de partos, com um total de 1.180 nascimentos, assim como um acréscimo de 4,9% no número de internamentos.

A Unidade de Hospitalização Domiciliária seguiu 225 doentes em 2022, mais 42 do que no ano anterior, o que comprova o aumento da capacidade desta unidade criada em 2019. Quanto aos meios complementares de diagnóstico, registou-se um crescimento de 4,81% no número de análises clínicas com um total de 2 041 556 análises efectuadas. Foram ainda realizadas 28.707 sessões de hospital de dia, mais 3,82% do que em 2021.

De acordo com Ana Infante, presidente do conselho de administração do HDS, “os números devem-se, sobretudo, ao esforço de todos os profissionais do hospital que trabalham diariamente para prestar o melhor serviço aos seus utentes”.