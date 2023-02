Hospital de Santarém reduz dívida a fornecedores

Pagamento do montante em atraso vai permitir melhor equilíbrio financeiro no Hospital Distrital de Santarém.

O Hospital Distrital de Santarém liquidou no final de 2022 cerca de nove milhões de euros de dívida vencida a fornecedores, situando-se actualmente o prazo médio de pagamento em 117 dias. O pagamento foi possível devido ao reforço orçamental de 8.355 milhões de euros destinados à liquidação de dívida vencida, tendo o montante remanescente de 645 mil euros sido suportado por verba orçamental do hospital.

O Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém considera que “o pagamento deste montante em atraso permitirá um melhor equilíbrio financeiro com impacto bastante positivo no seu relacionamento com os diversos stakeholders, como tem sido política da instituição nos últimos anos”.