Refeitório da Escola Duarte Lopes em Benavente foi remodelado

A remodelação da cantina foi desenhada com a participação da comunidade escolar, assim como a renovação das ementas. Refeições saudáveis acessíveis a todos os alunos são os objectivos do projecto-piloto.

A Câmara Municipal de Benavente, em parceria com os agrupamentos de escolas e a Universidade do Porto, implementou um projecto piloto no refeitório da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos Duarte Lopes, em Benavente. O objectivo é atrair mais alunos a tomarem as suas refeições no refeitório daquela escola.

A remodelação da cantina foi desenhada com a participação da comunidade escolar, assim como a renovação das ementas. Através de workshops foi colocada a pergunta aos alunos: “Como poderemos nós renovar o serviço de refeições de forma a aumentar a adesão dos alunos ao refeitório e aumentar a satisfação com as refeições?”. Esta pergunta suscitou um debate e resultou na apresentação de 104 propostas.

A criação de um buffet de saladas, disponibilizar um prato vegetariano ou colocar música ambiente na sala de refeições foram algumas das ideias consensuais no grupo de alunos e pais que deram o seu contributo. A refeição aos alunos tem actualmente o custo de 1,46 euros (refeição completa), os alunos do escalão B pagam 0,73 cêntimos e os de escalão A, não pagam nada.

Segundo a Câmara de Benavente este é um projecto piloto que será extensível aos outros refeitórios escolares do município.