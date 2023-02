Requalificação do Campo Infante da Câmara em Santarém vai ter discussão pública

A Câmara de Santarém decidiu colocar em discussão pública o projecto de regeneração e revitalização do Campo Infante da Câmara, espaço central da cidade onde em tempos se realizou a Feira do Ribatejo/Feira Nacional de Agricultura. Os interessados em dar o seu contributo podem fazê-lo de 7 a 28 de Fevereiro no Teatro Sá da Bandeira, onde estará a exposição “Participação Pública do Programa para o Campo Emílio Infante da Câmara: decidir o Futuro “ que contém maquetes e imagens propostas para aquela zona por professores da Faculdade de Arquitectura de Lisboa.

Para segunda-feira, 13 de fevereiro, pelas 21h00, está agendada uma conferência aberta ao público, igualmente no Teatro Sá da Bandeira, onde os professores da Faculdade de Arquitectura de Lisboa vão apresentar um conjunto de propostas e linhas orientadoras, à semelhança do que já fizeram numa sessão da Assembleia Municipal de Santarém realizada em Dezembro último.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, refere que a discussão pública visa envolver a comunidade numa solução para o futuro do Campo Infante da Câmara, tendo sempre em conta a preservação da sua memória e a sua importância enquanto espaço nobre da cidade onde se realizam eventos marcantes como o Festival Nacional de Gastronomia e as Festas de São José e onde se situam as emblemáticas Casa do Campino e Monumental Celestino Graça.

O ‘masterplan’ - como é descrito – apresentado pelos professores da Faculdade de Arquitectura de Lisboa aponta uma série de cenários, como a construção de um fórum multiusos, de um centro de estágios e de recintos polidesportivos, de várias praças, mas abre também portas a outras possibilidades, como a instalação de um terminal rodoviário, a ampliação do centro escolar ali existente, a criação de miradouros ou a extinção do Campo Chã das Padeiras, adaptando-o para recinto da feira quinzenal.

É mais um esboço de intenções para uma zona da cidade com grande carga histórica, onde até meados da década de 1990 decorreu a Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo. A partir daí, muitas têm sido as ideias, projectos, reuniões e promessas para uma área com quase 10 hectares que tem sido objecto de intervenções avulsas, como a requalificação ou demolição de antigos edifícios ou o asfaltamento de grande parte do piso.