Santarém promove-se como território de excelência para viver e investir

Município de Santarém participou no evento “Tendências do Mercado Imobiliário”, que decorreu em Lisboa.

O município de Santarém esteve representado no evento “Tendências do Mercado Imobiliário” que decorreu na manhã de 2 de Fevereiro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Na ocasião, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, referiu que uma das prioridades do seu executivo é tornar Santarém um concelho de excelência, não só para viver mas também para investir, destacando as acções e investimentos em curso no concelho, nomeadamente grandes projectos e obras municipais, melhoria das acessibilidades e infraestruturas, requalificação e revitalização urbana.

“Temos tido muita procura, mas pretendemos captar ainda mais investimento nacional e internacional”, referiu o autarca, sublinhando que a localização estratégica de Santarém apresenta-se como alternativa a Lisboa, principalmente, na área da logística. Como vantagens apontou a localização privilegiada resultante das vias rodoviárias que servem o concelho, como a A1 com conexão a Espanha através da A23, a disponibilidade de terrenos a preços mais acessíveis e mão-de-obra capacitada e livre.

O evento “Tendências do Mercado Imobiliário” decorreu sob o mote “Reshaping the future” e teve como objectivo a projecção das grandes tendências e expectativas do mercado imobiliário para 2023. Foi organizado pelo Grupo CBRE, Inc. que actualmente ocupa o lugar de maior grupo de investimento e serviços imobiliários comerciais do mundo.