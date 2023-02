Os problemas têm se agravado para os alunos e professores da Escola Secundária de Coruche. A autarquia não aceitou ficar com o edifício por isso a responsabilidade das obras é do Ministério da Educação.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Secundária de Coruche com casas de banho avariadas, frio e infiltrações

A Escola Secundária de Coruche continua diariamente a degradar-se e tem casas de banho avariadas e infiltrações no pavilhão Gimnodesportivo. Os 650 alunos que frequentam aquela escola sofrem com o frio, uma vez que o quadro eléctrico não tem potência suficiente e vai constantemente abaixo.

O assunto não é novo, mas veio novamente à baila em reunião de Câmara de Coruche, depois do vereador Valter Jerónimo (CDU), ter questionado o executivo sobre se tinha ou não feito um levantamento das condições do edificado. A autarquia de Coruche não aceitou receber do governo o edifício da escola, precisamente por causa das obras de fundo que são necessárias realizar.

A vice-presidente da Câmara de Coruche, Fátima Galhardo (PS), garante que os problemas têm sido acompanhados pelo executivo e sempre que é necessário são feitas intervenções naquele estabelecimento de ensino.

A O MIRANTE a directora do Agrupamento de Escolas de Coruche, Isabel Cordeiro, lamenta que em mais de trinta anos a escola secundária nunca tenha sido intervencionada por parte do Ministério da Educação.