VFX quer baixar em 40% as emissões de gases com efeito de estufa até 2030

O concelho de Vila Franca de Xira está comprometido em baixar as emissões de CO2 e outros gases com efeitos de estufa até 40% num horizonte temporal que se estende até 2030, através da definição de medidas de eficiência energética e fontes de energia renováveis.

O Plano de Acção para a Energia Sustentável e Clima de Vila Franca de Xira (PAESC-VFX) está em fase final de elaboração e até ao final do primeiro trimestre de 2023 está a recolher contributos e opiniões da comunidade que o possam enriquecer. O documento visa ponderar e avaliar as acções e medidas de mitigação necessárias à redução de emissões poluentes e a tornar ao mesmo tempo o território mais resiliente face às alterações climáticas.

A elaboração do plano decorre da adesão do município ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, uma iniciativa lançada pela Comissão Europeia e de adesão voluntária. Reúne autoridades locais e regional que se comprometem voluntariamente com a implementação dos objectivos da União Europeia para o clima e a energia tornando as cidades descarbonizadas e resilientes, onde os cidadãos tenham acesso a energia segura, sustentável, acessível e renovável. Um dos concelhos que também aderiu a este pacto foi, por exemplo, Santarém.