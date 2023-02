Aeroporto em Santarém é oportunidade única para o país

Carlos Brazão tem um sonho: construir um aeroporto internacional em Santarém. E na noite de sexta-feira, 27 de Janeiro, veio apresentá-lo pela primeira vez publicamente à cidade, perante um repleto auditório da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém. Lisboeta de gema, este engenheiro que tem sido o rosto do projecto Magellan 500 Airport tem ligações a Santarém há muitos anos, através da esposa que tem família na aldeia da Póvoa da Isenta. Por Santarém passou muitos fins-de-semana, que incluíam o ritual de comer um pampilho nas manhãs de sábado numa das pastelarias da cidade.

No entanto não são os laços familiares e afectivos, nem a doçaria típica, que o levam a defender com unhas e dentes o projecto para dotar o país de um novo aeroporto que permita desafogar o de Lisboa: é a excelente localização, que, na sua óptica, bate aos pontos qualquer outra das opções em estudo, nomeadamente Montijo e Campo de Tiro da Força Aérea, no concelho de Benavente, também conhecida por opção Alcochete. Uma localização procurada e encontrada fora da área de concessão da ANA – Aeroportos de Portugal e que, disse, parece ter sido criada para ali ter um aeroporto.

Para os mais interessados ou mais atentos, as vantagens do projecto Magellan 500 já são conhecidas, mas Carlos Brazão não se cansa de as repetir. E fê-lo na sessão organizada pela delegação distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros. A localização é fulcral, junto à auto-estrada A1 e linha ferroviária do Norte, com diversas outras auto-estradas nas proximidades (A23, A15, A13), o que tornaria o aeroporto mais próximo para dois milhões de pessoas de seis distritos e oito comunidades intermunicipais da zona centro do país. Mais de três milhões de pessoas ficariam até uma hora de distância dessa infraestrutura, que de comboio ficaria a cerca de 30 minutos de Lisboa.

Igualmente relevante no projecto, segundo o promotor, é o facto de não ser necessária a criação de acessibilidades para além de uma curta ligação directa à A1 e de um ramal ferroviário de acesso à Linha do Norte com 1,5km, que estão incorporados no projecto e não representariam despesa pública para o país. A sua implementação por fases é mais rápida que a das outras opções e permitiria a sua entrada em funcionamento ainda esta década, caso a decisão seja célere. E o facto de poder ir crescendo de uma para três pistas e de 10 milhões até 100 milhões de passageiros por ano permitiria a sua co-existência com o aeroporto de Lisboa.

Carlos Brazão refere que o projecto, que tem o grupo Barraqueiro como um dos parceiros, foi trabalhado durante os últimos três anos. Diz que as questões do ambiente e da sustentabilidade estiveram no topo das preocupações e que a localização é excelente em termos geográficos e climáticos. “Reúne as melhores condições para responder mais rapidamente às necessidades aeroportuárias do país”, garante.

Santarém e Portela+Santarém eram duas das cinco opções inicialmente em estudo pela comissão técnica independente criada pelo Governo. Na passada semana foi anunciado que também Alverca e Beja estão no rol. E se o aeroporto em Santarém não for escolhido? Questionado pela plateia, Carlos Brazão disse que a questão teria de ser avaliada entre os parceiros e investidores envolvidos no consórcio, mas diz que o projecto tem potencial “para mesmo assim ir em frente”. E remata: “Se formos escolhidos fica tudo mais fácil”.