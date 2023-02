Iniciativa está agendada para a manhã de quinta-feira, 9 de Fevereiro, no CNEMA, com organização da Câmara de Santarém, Associação dos Agricultores do Ribatejo e Casa do Azeite – Associação de Embaladores de Azeite de Portugal.

Debate em Santarém sobre o futuro do olival e do azeite no Ribatejo

“O futuro do Olival e do Azeite no Ribatejo” é o tema do debate agendado para quinta-feira, 9 de Fevereiro, a partir das 09h30, no Pequeno Auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém. A iniciativa é organizada pela Câmara de Santarém, Associação dos Agricultores do Ribatejo e Casa do Azeite – Associação de Embaladores de Azeite de Portugal. A participação é gratuita mas sujeita a confirmação, com lugares limitados na sala. A inscrição pode ser feita através do link: https://forms.gle/j1vHACE9N9jyEDjCA.

Nessa manhã, o vereador da Câmara de Santarém com o pelouro da Agricultura, Nuno Russo, vai falar sobre o “Apoio ao Desenvolvimento Agrícola no Concelho”. Ana Sassetti, da Associação dos Agricultores do Ribatejo, vai apresentar os “Dados do Sector e os Objectivos da AAR”. Mariana Matos, da Casa do Azeite, apresenta a “Associação Interprofissional do Azeite”. Henrique Ribeiro, do Instituto Superior de Agronomia, apresenta o “OIL4MED – Projecto de Apoio ao Sector”. Gonçalo Cunha Ferreira, da Entogreen, vai falar do “Olival Circular -Uma Solução para o Bagaço de Azeitona”.