Encontro Internacional de Jovens Cientistas durante quatro dias em Santarém

A Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém, recebeu entre 23 e 27 de Janeiro o “XXV Encontro Internacional de Jovens Cientistas das Escolas Associadas (EIJCEA) da UNESCO”, que envolveu alunos e professores de oito países. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, esteve na abertura dos trabalhos, onde afirmou que a Educação é o pilar na acção governativa local. “Temos a educação como uma prioridade. É através da escola que conseguimos mudar o Mundo. É através da educação que conseguimos combater estas desigualdades”, afirmou.

Em 2023, o Encontro Internacional de Jovens Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO esteve subordinado ao tema “A Educação como Direito Fundamental no Desenvolvimento de um Futuro Sustentável, Inclusivo e Feliz”. Nesta edição, participam as seguintes instituições de ensino estrangeiras: Naturwissenschaftliches Technikum Dr.Künkele (Alemanha), Liceu nº 397 Eiffel do Dande (Angola), Colégio Magno e Colégio Guilherme Dumont Villares (Brasil), Colégio Los Abetos, Instituto de Educación Secundaria Luis Seoane e Colégio Eduardo Pondal (Espanha), Escola Andorrana de Segona Ensenynaça d’Encamp (Andorra), Hudson High School e Newton South High School (EUA) e International School of Turin (Itália).

De Portugal participaram o Agrupamento de Escolas de Alcochete, a Escola Secundária Dr. Bernardino Machado, da Figueira da Foz, a Escola Secundária Maria Lamas, de Torres Novas e a escola anfitriã, a Sá da Bandeira.

O programa incluiu apresentações e debates dos participantes das várias escolas, mas também uma palestra sobre a temática do encontro pelo professor Jorge Humberto Dias, uma visita de estudo à Universidade de Coimbra e actividades em Santarém. Os serões culturais foram animados pelo Conservatório de Música de Santarém, pela Tocata de Cavaquinhos da Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS), por jovens artistas e pelo Coro da ESSB e pelo Rancho dos CTT.