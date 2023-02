Festa pequena em honra de Nossa Senhora da Paz só é possível com trabalho de equipa

24 de Janeiro é o dia da padroeira de Benavente e, como manda a tradição, no fim-de-semana seguinte há que se organizar a festa pequena em sua honra, num trabalho de equipa e de grande espírito de amizade da comissão de festas. Um pouco diferente da sua homóloga de Verão, a festa pequena em honra de Nossa Senhora da Paz caracteriza-se pelas comemorações de âmbito mais religioso. Durante o fim-de-semana de 28 e 29 de Janeiro a tradicional celebração contou com missa em honra dos festeiros falecidos, o acender da fogueira, a procissão das velas e uma amostra de fogo-de-artifício e, como não podia deixar de ser, um baile.

Gustavo Dias, Luís Cação e Luís Neves são os membros da nova comissão de festas em honra da Nossa Senhora da Paz. A fogueira já pronta para ser acendida, os passos mais apressados de um lado para o outro e a rectificação de todos os detalhes marcaram as horas antes do arranque da festa.

Já com alguns meses de trabalho os três elementos, de forma consensual, revelam que a organização das festas, seja a pequena ou a grande, só é possível com trabalho de equipa. “Tomámos posse a 5 de Agosto de 2022 e as nossas responsabilidades começaram logo nesse dia. Só quem já fez parte deste tipo de organizações percebe que as coisas só acontecem com a ajuda de um grupo muito grande de pessoas que estão à nossa volta porque realmente só a comissão não consegue fazer nada sem a ajuda de outros”, afirmam a O MIRANTE.

Ao longo dos meses a comissão vai organizando iniciativas para angariar fundos para a concretização das festas, como o convívio de Passagem de Ano onde conseguiram trazer mais de duas centenas pessoas até ao auditório da vila. “Começamos com as tasquinhas e depois disso temos marcado vários eventos no auditório para trazer pessoas até nós, para conseguirmos ir angariando o capital que precisamos para se fazer as festas”, explica Gustavo Dias, o juiz da festa.

Gratos pela oportunidade de ajudar a preservar uma tradição importante para a comunidade e por estarem a trabalhar em prol da comunidade, alegram-se de ver o contínuo entusiasmo de todos para colaborar. “Esta tradição é muito importante para a comunidade e por isso é que vemos todos disponíveis para colaborar e ajudar, até mesmo por parte das entidades, era impossível fazermos as festas sem estas pessoas todas”, assegura Luís Neves, tesoureiro da festa.