Gestão integrada da água em VFX já abrange 11 jardins e espaços verdes

O Sistema Integrado de Gestão da Rega de Jardins e Espaços Verdes de Vila Franca de Xira (SIGR) já abrange 11 jardins e espaços verdes do concelho. O sistema visa reduzir a quantidade de água usada na rega dos diferentes espaços e, dessa forma, poupar o ambiente e dinheiro.

Em Alverca do Ribatejo está implementado no Jardim Central do Bom Sucesso, Pracetas 1 e 2, Praceta da Cabine e no Jardim José Álvaro Vidal. Na Póvoa de Santa Iria está no Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria e Parque Urbano da Quinta Municipal da Piedade e em Vialonga no Parque Urbano da Quinta da Flamenga e Jardim da Quinta das Índias. Em Vila Franca de Xira o sistema está activo no Jardim Municipal Constantino Palha, Parque Urbano Dr. Luis César Pereira e no Complexo Desportivo de Vila Franca de Xira.

O sistema consiste na instalação de tecnologia que comanda as válvulas eléctricas de rega em cada jardim, ligadas remotamente a uma plataforma de gestão electrónica que define as necessidades de água de cada sector, com base nas condições climatéricas reais e consequente evapotranspiração.

Segundo o município, cada sector é regado exactamente com a quantidade de água necessária à manutenção e desenvolvimento do coberto vegetal existente, sendo diferente mediante as condições climatéricas (temperatura, pluviosidade, velocidade do vento, entre outros). A vantagem face aos sistemas tradicionais é o facto dos tempos de rega não estarem pré-determinados evitando, dessa forma, um gasto excessivo de água.

Em 2022 as informações climatéricas que permitem ao sistema gerir a quantidade de água usada na rega passaram a ser recebidas de uma estação meteorológica própria, fruto de uma candidatura do município ao programa Clima.AML da Área Metropolitana de Lisboa.

Consumos anormais de água devido a rupturas nas tubagens ou avarias nas válvulas elétricas são também sinalizados pelo sistema, evitando perdas.