Mau estado dos parques infantis de Alcanena preocupa oposição

Vereadores do PS na Câmara de Alcanena preocupados com a falta de manutenção dos parques infantis do concelho

O vereador Tiago Borralho (PS) decidiu levar para debate na última reunião do executivo de Alcanena, que se realizou a 23 de Janeiro, o bem-estar das crianças do concelho. A tomada de posição prende-se com o facto de existir falta de manutenção dos parques infantis, situação que pode colocar em perigo as crianças. O autarca disse ainda que há um défice dessas infraestruras no concelho. Tiago Borralho diz que há localidades do concelho que não têm um parque infantil ou, se têm, encontram-se devolutos, o que leva a que as famílias se desloquem para concelhos vizinhos para proporcionar momentos de divertimento às crianças.

Na resposta, o presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio (PSD/CDS/MPP), reconheceu a necessidade de criar mais parques infantis. Acrescentou ainda que todos os parques infantis existentes no concelho, à excepção de um, estão ilegais ou são privados, logo não podem ser intervencionados pela autarquia. O vice-presidente Alexandre Pires referiu que no ano passado o executivo procurou resolver a situação e que chegou a ser projectado e orçamentado um novo parque infantil. A medida não seguiu em frente por falta de licenças. Alexandre Pires explicou ainda que a falta de licenças para a construção de novos equipamentos se deve à má localização dos espaços e que ainda não foi encontrado um local ideal para um novo parque infantil.