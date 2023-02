Menor detido em Azambuja por tráfico de droga

A GNR deteve um jovem de 17 anos por tráfico de droga no concelho de Azambuja. Na sequência de denúncias os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Alenquer apuraram que o suspeito se dedicava à venda do produto estupefaciente. Na busca domiciliária à residência do suspeito, os militares apreenderam 45 doses de haxixe e uma estufa. Os militares apreenderam ainda 85 euros em dinheiro e diverso material que era usado para acondicionar a droga. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Ministério Público de Alenquer.