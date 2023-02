Suspeito de atropelamento e fuga em Tomar já foi identificado pelas autoridades

Foi a 25 janeiro ao fim da tarde, na estrada que liga Vila Nova a Soudos, freguesia de Paialvo, no concelho de Tomar, que um automóvel em sentido contrário abalroou José Silva, de 70 anos. A vítima dirigia-se a pé até Vila Nova, onde reside. O atropelamento ocorreu perto do viaduto sobre a linha de caminho-de-ferro, sendo que o condutor seguiu a sua marcha sem prestar qualquer tipo de auxílio.

Alguns populares encontraram José Silva a gritar por ajuda pouco depois do acidente, e comunicaram de imediato a ocorrência às autoridades. Assistido no local, José Silva foi transportado para o Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, onde deu entrada em estado grave. Sofreu fracturas no crânio, nariz, costelas, num braço e numa perna, assim como lesões nos pulmões. O suspeito, que as autoridades acreditam que conduzia um tractor de varais, vai agora responder pelo crime de omissão de auxílio.

